В российском жилом доме произошел взрыв газа

В городе Тогучине Новосибирской области в жилом доме взорвался газ, один человек пострадал

В городе Тогучине Новосибирской области в жилом доме произошел взрыв газа, один россиянин пострадал. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, после взрыва в российском жилом доме случился пожар. В результате повреждены окна и двери в семи квартирах.

В региональном управлении МЧС сообщили, что взрыв произошел рано утром. Жильцы дома спасли мужчину из горящей квартиры, его госпитализировали в больницу с ожогами.

В Следственном комитете по области начали проверку.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в городе Люберцы в Подмосковье. Пострадали два человека, возгорания не последовало.

В разговоре с «Лентой.ру» профессор ВШЭ назвала самые часте причины взрывов газа в домах россиян. По ее словам, они происходят из-за износа систем газоснабжения, нарушения техники безопасности при проведении ремонта и использования газовых плит в качестве источника отопления.