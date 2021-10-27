Названы самые частые причины взрывов газа в домах россиян

Взрывы газа в жилых домах в разных регионах России фиксируются третий день подряд. Среди самых частых причин таких ЧП — износ систем газоснабжения, нарушение техники безопасности при проведении ремонта, а также использование газовых плит в качестве источника отопления. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, профессор Ирина Ильина.

Система газового оборудования делалась в советское время. Она устарела. Технические конструкции нуждаются не то чтобы в реконструкции... Нужна другая система Ирина Ильина профессор

Она отметила, что сейчас существуют специальные более надежные трубы, на которые ставятся автоматические заглушки, перекрывающие подачу газа в случае утечки.

В качестве второй причины взрывов бытового газа в жилых домах Ильина назвала пренебрежение техникой безопасности при выполнении жильцами ремонта в своих квартирах, а также перепланировки, в результате которых газовые плиты ставят в неположенных местах.

«Во всех квартирах есть вентиляционные коридоры. Многие сейчас, когда делают ремонт, просто закладывают эту вентиляционную систему потому, что она как-то нарушает внешний облик или что-то еще. Это приводит к тому, что если вдруг происходит утечка газа, он не ликвидируется через вентиляционную систему, а накапливается в квартире», — рассказала профессор.

Кроме того, взрывы происходят потому, что людям приходится включать газовые плиты, чтобы согреться — осенью отопление есть еще не во всех домах. «Такая отопительная система газовых плит опасна», — заключила специалист.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Ильина объяснила, что именно из-за недостаточного отопления в домах россиян в период холодов и использования газовых плит не по назначению в последнее время участились взрывы. Например, люди часто закрывают окна и открывают духовку. Летом окна в основном держат открытыми, поэтому и вероятность взрыва не так велика, объяснила профессор.

Ранее в среду, 27 октября, стало известно, что в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске произошел взрыв газа. Это уже пятый случай за неделю. До этого аналогичные ЧП произошли в Улан-Удэ, Набережных Челнах, Балтийске и Видном.