В российском городе произошел взрыв в жилом доме

В Улан-Удэ в жилом доме произошел взрыв

В пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ произошел взрыв. Об этом сообщили в Агентстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия, передает «Интерфакс».

Там добавили, что на месте работают взрывотехники МВД. Из-за взрыва повреждены межкомнатные перекрытия, капитальные постройки не затронуты.

В результате взрыва в жилом доме российского города никто не пострадал. Экстренные службы выясняют причины случившегося.

Ранее взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах. В результате ЧП пострадали пять человек. Позднее 22-летняя девушка скончалась в больнице. По данным Следственного комитета, взрыв мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению или из-за неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.