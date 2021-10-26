РБК: очевидцы в Балтийске рассказали, что в момент взрыва газа в трех домах выбило стекла

Очевидцы рассказали о взрыве газа в Балтийске Калининградской области, который произошел во вторник. Слова местных жителей приводит РБК.

По их словам, в момент взрыва выбило стекла в трех рядом стоящих пятиэтажках, в некоторых домах разрушились балконы.

После того как прогремел взрыв, рядом с домом собралась толпа людей.

Также горожане отметили, что пожарные приехали на место взрыва только через полчаса, быстрее прибыла скорая помощь и полиция. Как рассказала другая очевидица происшествия, ее дочь живет в доме напротив, и в момент взрыва у нее даже упала микроволновка с подоконника. Из-за завесы дыма первое время ничего не было видно, добавила она.

О взрыве в жилом доме Балтийска стало известно 26 октября. После взрыва в доме вспыхнул пожар на площади в 50 квадратных метров. В сети появилось видео, на котором жители второго этажа спасали своих детей. Они скидывали их завернутых в одеяло. Внизу детей ловили несколько человек.

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