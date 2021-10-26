Названа предварительная причина взрыва в жилом доме Балтийска

Причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в городе Балтийск Калининградской области по предварительным данным могла стать утечка бытового газа. Об этом сообщили в управлении МВД по региону, передает РИА Новости.

Отмечается, что на месте происшествия выставлено оцепление, полицейские обеспечивают охрану порядка.

О ЧП в жилом доме Балтийска стало известно 26 октября. После взрыва в доме вспыхнул пожар на площади в 50 квадратных метров, который в настоящее время потушен.

Также 26 октября в подмосковном Видном произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента оказалась разрушена одна из стен дома. Никому из жильцов госпитализация не понадобилась.