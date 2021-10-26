Стали известны две версии взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Следственный комитет России рассматривает две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах, среди которых некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там отметили, что владелец квартиры, где произошло ЧП, проживал один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления спиртными напитками. Так, в 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, поэтому на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка, уточнили в ведомстве.

О взрыве в жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах стало известно вечером в понедельник, 25 октября. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате пострадали пять человек, позднее в больнице скончалась девушка.