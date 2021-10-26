Хозяин взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры злоупотреблял спиртным

Владелец квартиры в Набережных Челнах, в которой накануне произошел взрыв, злоупотреблял спиртным. Об этом ТАСС сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В ведомстве уточнили, что хозяин квартиры жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за проблем с алкоголем. Известно, что в 2010 году россиянин отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена заглушка.

Ранее в СК раскрыли две версии взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. По мнению следователей, инцидент мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению или неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

О ЧП в жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах стало известно вечером 25 октября. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате происшествия пострадали пять человек, позднее девушка скончалась в больнице.