Хозяин взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры «воевал» с соседкой

Хозяин взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры несколько раз обращался в полицию

Владелец взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры «воевал» с соседкой и жаловался на то, что его недвижимость хотят отнять, сообщает Telegram-канал SHOT.

Хозяин жилплощади несколько раз ходил в полицию. На протяжении нескольких месяцев он писал в различные инстанции и с апреля отправил семь обращений. 29 апреля и 15 мая мужчина написал заявления о том, что завещание составлено неверно. Как уточнил пенсионер, в отношении него совершаются мошеннические действия. в возбуждении уголовного дела ему было отказано.

Через два месяца, 15 и 18 августа, мужчина просил помочь приватизировать жилье. 20 августа он пожаловался на соседку. Как уточнил мужчина, он составил договор ренты по уходу за ним, стоимость услуг якобы составила 300 тысяч рублей.

За пару дней до взрыва, 23 октября, пожилой мужчина дважды обращался в полицию с указанием, что соседка оформила его квартиру на себя.

Газовоздушная смесь взорвалась на улице Татарстан в Набережных Челнах. Пострадали шесть квартир, из-под обломков вытащили четырех человек, в том числе хозяина взорвавшейся квартиры. Позже получившая многочисленные травмы девушка скончалась.