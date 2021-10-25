Момент взрыва в жилом доме в Набережных Челнах попал на видео

В сети появились кадры взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах

Момент взрыва газа в жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На заснятых видеорегистратором кадрах видно яркую вспышку. После этого слышен звук взрыва, а автомобиль начинает трясти. На капот и лобовое стекло машины падают обломки здания.

О происшествии стало известно вечером в понедельник, 25 октября. Согласно предварительным данным, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Четвертый и пятый этажи частично обрушились. Сейчас известно о пяти пострадавших.