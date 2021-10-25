Стало известно о трех живых пострадавших под завалами дома в Набережных Челнах

ТАСС: под завалами дома в Набережных Челнах находятся три человека, они живы

Под завалами жилого дома в Набережных Челнах, в котором произошел взрыв газа, могут находиться до трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как стало известно, все они, по предварительным данным, живы. С ними установлена связь, добавил собеседник агентства.

25 октября в Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв. Он произошел в квартире на пятом этаже, в результате чего произошло обрушение двух верхних этажей. По предварительной версии, взрыв случился из-за утечки газа.

На данный момент известно о пяти пострадавших.