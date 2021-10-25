Очевидцы взрыва в доме в Набережных Челнах рассказали о происшествии

В Набережных Челнах после взрыва в жилом доме тряслись окна в ближайших зданиях. Об этом сообщила одна из очевидцев происшествия, ее комментарий приводится в Telegram-канале «Говорит Москва».

Женщина пояснила, что взорвался угол дома. По ее словам, этот жилой дом выходит на проезжую часть.

«Сирены визжат, окна тряслись от хлопка», — добавила очевидица происшествия.

По предварительным данным МЧС, всего пострадавших четверо. Их передали медикам. Еще 32 человека пострадали.

В взрыве стало известно ранее в понедельник, 25 октября. По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире на пятом этаже, в результате чего произошло обрушение двух верхних этажей. Обломки здания разлетелись на десятки метров, засыпав остановку и припаркованные рядом автомобили.

На месте работают пожарные и спасатели.