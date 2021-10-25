В сети появились видео с кадрами с места взрыва жилого дома в Набережных Челнах

В сети появились кадры с места взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Соответствующий видеоролик опубликован в группе «Набережные Челны Онлайн» во «ВКонтакте».

На кадрах ролика видны повреждения дома. Взрыв уничтожил несколько этажей. Информации о погибших на данный момент нет.

О происшествии стало известно вечером 25 октября. По данным экстренных служб, пострадали пятеро человек, одного извлекли из-под завалов в тяжелом состоянии.

25 октября также стало известно, что в двухэтажном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, в результате которого пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок.