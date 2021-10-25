Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Взрыв на пятом этаже в жилом доме в Набережных Челнах, предположительно, произошел из-за утечки газа. Такую причину называет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным МЧС, на которые ссылается агентство, взорвалась газовоздушная смесь, повреждены перекрытия между двумя этажами.

На данный момент неизвестно, сколько человек пострадало при обрушении здания. Однако, как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, под завалами могут находиться люди.

Взрыв в Набережных Челнах прогремел вечером 25 октября. По словам очевидцев, это случилось на пятом, верхнем этаже здания. Из-за взрыва четвертый и пятый этажи обрушились. Сейчас на месте происшествия работают подразделения МЧС.