В российском городе произошел взрыв газа в жилом доме

«Интерфакс»: в Екатеринбурге при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека

В Екатеринбурге произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом доме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Московской. Два человека пострадали. Всего из здания был эвакуирован 21 человек.

По словам источника, возгорания не последовало, несущие конструкции дома остались целы.

Ранее 8 сентября взрыв газа в жилом доме произошел в подмосковном Ногинске. По данным Следственного комитета, два человека погибли, еще пятеро пострадали. Как сообщали источники ТАСС, пострадали девять человек. Всех остальных жильцов дома эвакуировали.

