Опубликованы кадры спасения подростка после взрыва в доме в Набережных Челнах

Сотрудники МЧС спасли 17-летнего подростка из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Известно, что парня обнаружили под обломками здания, его придавило. На кадрах видно, как спасатели извлекают мальчика. При этом, по словам очевидцев, сотрудники МЧС долго не могли его вытащить.

ЧП произошло в понедельник, 25 октября. По предварительным данным, это случилось на пятом, верхнем этаже здания. Из-за взрыва четвертый и пятый этажи обрушились. В настоящее время известно о пяти пострадавших.