Очевидцы описали последствия взрыва в Набережных Челнах фразой «как на войне»

Очевидцы описали обстановку после взрыва в Набережных Челнах фразой «как на войне»

Появилось видео дома в Набережных Челнах, в котором произошел взрыв, снятое очевидцами. Автор ролика описала обстановку фразой «как на войне». Видео публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадры попала улица в районе происшествия: на дороге валяются осколки стекла и, по всей видимости, части разрушенного дома, которые разлетелись на большое расстояние. Также на видео демонстрируются разбитые припаркованные автомобили.

«Осколки, все машины разбиты», — комментирует происходящее очевидица.

В понедельник, 25 октября, в Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв. Он произошел в квартире на пятом этаже, в результате чего произошло обрушение двух верхних этажей. По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.