Стало известно о состоянии одного из пострадавших при взрыве в Набережных Челнах

Минздрав РФ: один из пострадавших в Набережных Челнах находится в тяжелом состоянии

Одного пострадавшего извлекли из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах, он в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на Минздрав России пишет ТАСС.

По предварительным данным МЧС, всего пострадавших четверо. Их передали медикам. Еще 32 человека эвакуированы.

О взрыве стало известно ранее в понедельник, 25 октября. По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире на пятом этаже, в результате чего произошло обрушение двух верхних этажей. Обломки здания разлетелись на десятки метров, засыпав остановку и припаркованные рядом автомобили.

Предварительная причина взрыва — утечка газа. На месте работают пожарные и спасатели.

