Прокуратура начала проверку после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Прокуратура Татарстана организовала проверку после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

Прокуратура Татарстана начала проверку после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Татарстан. В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Обломки здания разлетелись на десятки метров, засыпав остановку и припаркованные рядом автомобили. На месте организована работа спасателей.

По предварительным данным МЧС, всего пострадавших четверо, двое из них — дети. Всех госпитализировали. Еще 32 человека были эвакуированы.