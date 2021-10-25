Эвакуация жильцов после взрыва жилого дома в Набережных Челнах попала на видео

В сети появились кадры эвакуации из дома в Набережных Челнах, где взорвался газ

В Набережных Челнах из дома, где произошел взрыв газа, начали эвакуировать людей. Соответствующее видео опубликовало РЕН ТВ.

На кадрах видно процесс работы спасателей с помощью спецтехники. По информации телеканала, из здания спасли 32 человека. Большая часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.

Об инциденте стало известно вечером 25 октября. Согласно предварительным данным, взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома, который находится на улице Татарстан.

По предварительным данным, в происшествии пострадали пятеро человек.