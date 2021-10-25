После взрыва на заводе в Рязанской области задержаны двое россиян

СКР просит арестовать на два месяца задержанных после взрыва на заводе в Рязани россиян

В Рязанской области после взрыва на территории завода «Эластик», из-за которого погибли 17 рабочих, задержаны двое россиян. Об этом в понедельник, 25 октября, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) сообщает ТАСС.

Следователи СКР намерены выйти с ходатайством в Басманный суд с просьбой об аресте подозреваемых и о помещении их в СИЗО на время расследования.

22 октября сообщалось, что глава Рязанской области Любимов объявил 25 октября днем траура по жертвам пожара на заводе

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района под Рязанью произошел утром в пятницу, 22 октября. В результате ЧП погибли 17 рабочих.