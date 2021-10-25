Силовые структуры
 
Последние новости
Цены на газ в Европе взлетели
Путин поручил перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет
Трусова оценила победу на Гран-при США
В России впервые отсудили миллион рублей за смерть пациента с COVID-19
Путин поручил обеспечить мониторинг доступности лекарств
В Минздраве заявили об отсутствии пика четвертой волны COVID-19 в России
Диетолог назвала самый полезный способ есть яйца
Путин поручил давать россиянам два выходных за вакцинацию от COVID-19
В Москве пропала актриса Светлана Светличная
Новости партнеров

После взрыва на заводе в Рязанской области задержаны двое россиян

СКР просит арестовать на два месяца задержанных после взрыва на заводе в Рязани россиян
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: МЧС РФ

В Рязанской области после взрыва на территории завода «Эластик», из-за которого погибли 17 рабочих, задержаны двое россиян. Об этом в понедельник, 25 октября, со ссылкой на Следственный комитет России (СКР) сообщает ТАСС.

Следователи СКР намерены выйти с ходатайством в Басманный суд с просьбой об аресте подозреваемых и о помещении их в СИЗО на время расследования.

22 октября сообщалось, что глава Рязанской области Любимов объявил 25 октября днем траура по жертвам пожара на заводе

Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» в поселке Лесное Шиловского района под Рязанью произошел утром в пятницу, 22 октября. В результате ЧП погибли 17 рабочих.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Родственница погибшего рабочего сообщила об условиях труда на заводе под Рязанью
Тело 17-го погибшего под Рязанью достали из-под завалов
Спровоцировавший взрыв на пороховом заводе под Рязанью пожар попал на видео
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
16:4122 октября

Завершено следствие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Фургала

15:4722 октября

В Ленинградской области спустя 13 лет поисков задержали убийцу и насильника

15:1722 октября

Раскрыта причина пожара в подмосковном СИЗО

Силовые структуры00:0517 августа

Сибирский форсаж.

Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
14:4522 октября

Расстрелявшего полицейского россиянина поймали

14:2922 октября

Опровергнута связь массовой драки заключенных в ИК-13 с пытками в больнице ФСИН

13:5822 октября

ГИБДД Красноярска показало ролик с пародирующим «Игру в кальмара» полицейским

Силовые структуры00:0112 августа

«Они, говоря по-русски, борзеют»

Как иностранные дипломаты пытаются раздобыть в России секретные данные?
13:3322 октября

В российской колонии особого режима заключенные устроили массовую драку

12:3422 октября

На бывшего губернатора Хабаровского края Фургала заведены новые дела

12:3322 октября

Россиянин сел на 16 лет за убийство родителей из отцовского ружья

Россия
В России начнут тестировать систему по предотвращению нападений в школах
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
В российском регионе систему QR-кодов введут с 1 декабря
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
В России предложили сдавать соседей в лечебно-трудовые профилактории
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Использование «Гостеха» станет обязательным для всех ведомств
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
Цены на газ в Европе взлетели
Российский фондовый рынок открылся ростом
Российские банки попросили не ограничивать их в выдаче кредитов
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Решение проблем климата оказалось невыгодным
Партнерский материал
ИТ в образовании.
Как освоить специальность с помощью цифровых платформ?
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
АвтоВАЗ запретит дилерам продавать Lada без дополнительного оборудования
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Винтажный Renault 4 превратили в мини-отель на колесах
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Новый «Гелик» сразился с российским «Шерпом» в перетягивании каната
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Суд Германии заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы