Тело 17-го погибшего под Рязанью достали из-под завалов

Поисково-спасательные работы в поселке Лесной под Рязанью, где утром 22 октября произошел взрыв на заводе «Эластик», завершены. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

Уточняется, что из-под завалов извлекли тело последнего, 17-го, погибшего.

Взрыв на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области произошел в цехе по производству пороха. За взрывом последовал пожар. Здание цеха разрушено, остались одиночные конструкции. Известно, что цех принадлежит ООО «Разряд». Предприятие занимается утилизацией боеприпасов, хранением и распространением взрывчатых веществ. Жертвами взрыва стали 17 человек. 25 октября в Рязанской области объявлен днем траура.