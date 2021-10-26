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Число пострадавших при взрыве в Набережных Челнах выросло

Число пострадавших после взрыва газа в жилом доме Набережных Челнов выросло до пяти
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Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

В Набережных Челнах женщина обратилась к медикам после взрыва газа в жилом доме. Таким образом, число пострадавших при ЧП выросло до пяти, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«Женщина 1973 года рождения обратилась в приемно-диагностическое отделение больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов самостоятельно», — говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что после оказанной помощи пациентку отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Позднее в больнице скончалась девушка, получившая травмы при взрыве.

О ЧП на улице Татарстан в Набережных Челнах стало известно вечером 25 октября. Газовоздушная смесь взорвалась в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома.

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