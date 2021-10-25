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При взрыве газа в Набережных Челнах пострадали двое детей

РИА Новости: среди четверых пострадавших при взрыве в Набережных Челнах есть двое детей
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Кадр: пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Среди четверых пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах есть двое детей. Это двое братьев — 11 и 17 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Детей достали из-под завалов и госпитализировали. По информации Telegram-канала канал Mash Iptash, братья получили травмы средней степени тяжести: закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Всего из разрушенного дома удалось спасти троих человек, об этом сообщает ТАСС.

Ранее появилось видео спасения сотрудниками МЧС 17-летнего подростка после взрыва. Известно, что юношу обнаружили под обломками здания, его придавило. На кадрах видно, как спасатели извлекают пострадавшего.

ЧП произошло в понедельник, 25 октября. По предварительным данным, это случилось на пятом, верхнем этаже здания. Из-за взрыва четвертый и пятый этажи обрушились. В настоящее время известно о пяти пострадавших.

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