Взрыв в жилом доме в Набережных Челнах унес жизнь 22-летней девушки

В жилом доме в Набережных Челнах 25 октября прогремел взрыв. Он унес жизнь 22-летней девушки, Аделины Загриевой. Ее извлекли из-под завалов спустя два часа и доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти, передает ТАСС.

Что произошло

По данным МЧС, вечером в понедельник поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Татарстан, 25/117 в Набережных Челнах. Произошло повреждение перекрытий между четвертым и пятым этажами, разрушено шесть квартир. Четыре человека пострадали, среди них несовершеннолетние братья 2004 и 2010 годов рождения, мужчина 1951 года рождения и девушка 1999 года рождения, позднее скончавшаяся на операционном столе.

4 человека пострадали при взрыве в Набережных Челнах, девушка позднее скончалась в больнице

В настоящее время людей под завалами больше нет, кинологи обыскали место взрыва и не обнаружили больше пострадавших.

Из-под завалов извлекли трех человек, одного спасли с пятого этажа при помощи автолестницы. В целях безопасности из разрушенного дома эвакуировали 93 человека, в том числе 18 детей. 23 из них разместили в гостинице, обеспечили горячим питанием, остальные 70 человек находятся в автобусах для обогрева.

93 человека эвакуировали из разрушенного дома

Полицейские оцепили место происшествия в Набережных Челнах, обеспечивают охрану, при необходимости помогут пострадавшим восстановить утраченные документы, сообщает МВД по Татарстану. После взрыва на базе главного управления МЧС по Татарстану открыт телефон горячей линии (843 288-45-63).

В городе был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Установлен местный уровень реагирования. К ликвидации последствий привлечены 249 человек и 76 единиц техники, также к разбору завалов готовится приступить тяжелая техника, в частности экскаватор, подъемный кран, погрузчики и самосвалы.

Возбуждено уголовное дело

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил Следственный комитет по республике Татарстан.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. представить доклад о произошедшем.

Также проверку проводит прокуратура. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.

На место происшествия по поручению президента республики Татарстан вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Причины взрыва

Причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования, однако, рассматриваются и другие версии.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, спровоцировать утечку газа мог страдающий алкоголизмом жилец квартиры. Однако в дальнейшем стало известно, что в 2010 году помещение было отключено от газа из-за нарушения правил пользования в быту, сообщили в компании ООО «Газпром трансгаз Казань».

Предположительно, в квартире 162 произошел хлопок. Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту. В доме централизованное электро- и теплоснабжение. 9 марта 2021 года был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки ООО «Газпром трансгаз Казань»

Отмечается, что дом находится на обслуживании управляющей компании «Камстройсервис». На месте работают сотрудники эксплуатационно-производственного управления «Челныгаз» и аварийно-спасательные службы.

Что еще известно о происшествии

Как сообщает Telegram-канал Shot, взрыв произошел в квартире некого Владимира Рогачева. За несколько месяцев до происшествия он подавал в полицию заявления о том, что у него хотят отнять жилье.

В конце апреля и в марте он пожаловался на совершенное в отношении него мошенничество, но в возбуждении уголовного дела отказали. В августе мужчина просил содействовать в приватизации квартиры.

20 августа он пожаловался на соседку Галину Загиреву — мать скончавшейся в больнице Аделины, якобы был составлен договор ренты по уходу за ним на сумму 300 тысяч рублей. 23 октября он дважды обратился в полицию с заявлением о том, что Загирева оформила его квартиру на свое имя.

Местные жители рассказали, что слышали взрыв, повалил грохот и дым. Как рассказала Life.ru очевидица, обломки долетели даже до остановки, разбили стекла машин. Лишь чудом никто не пострадал, несмотря на то, что был час-пик.

