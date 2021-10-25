Один из жителей дома в Набережных Челнах рассказал спасателям о месте взрыва

Взрыв в доме в Набережных Челнах произошел на кухне одинокого пожилого мужчины. Об этом месте рассказал спасателям один из жителей дома, сообщает Telegram-канал «Татмедиа».

Уточнялось, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным МЧС, всего пострадавших четверо. Их передали медикам. Еще 32 человека эвакуированы.

О взрыве стало известно ранее в понедельник, 25 октября. По словам очевидцев, взрыв произошел в квартире на пятом этаже, в результате чего произошло обрушение двух верхних этажей. Обломки здания разлетелись на десятки метров, засыпав остановку и припаркованные рядом автомобили.