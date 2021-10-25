Местные жители рассказали о взрыве дома в Набережных Челнах

Взрыв в доме в Набережных Челнах, в результате которого были разрушены квартиры на двух этажах и пострадали как минимум пять человек, оказался настолько мощным, что его было слышно даже на соседних улицах, а в зданиях неподалеку тряслась мебель и звенели окна. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители.

«Когда все это случилось, мы с ребенком переходили через перекресток прямо напротив дома, — рассказала Валентина. — Только перешли, как сзади раздался хлопок от взрыва, пыль, дым, гарь. Мы обернулись и увидели, как летят остатки стен. Все произошло в час пик, вокруг было много прохожих. Одна девушка выбежала из машины на остановке и побежала помогать, смотреть, есть ли пострадавшие. Когда мы шли дальше по улице, видели, как мимо проехали пожарные и две “скорые”. Они до сих пор ездят в том направлении».

Другая очевидица, Юлия, живет в соседнем доме. Сейчас ее муж находится на месте взрыва и помогает спасателям искать пострадавших.

«Мы слышали просто жуткий, страшный грохот, как будто на землю упало что-то вроде ядерной бомбы. У нас от этого задрожала кровать, а двери просто ходили ходуном. Сейчас мой муж там. Я знаю точно про одного пострадавшего — там парень в крайне тяжелом состоянии», — рассказала женщина.

25 октября в Набережных Челнах в жилом доме прогремел взрыв. Он произошел в квартире на пятом этаже, в результате чего произошло обрушение двух верхних этажей. По предварительной версии, взрыв случился из-за утечки газа. На данный момент известно о пяти пострадавших.