Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Набережных Челнах

Минздрав Татарстана: врачи борются за жизнь пострадавшей при взрыве в Набережных Челнах

Трое пострадавших при взрыве газа в Набережных Челнах остаются в тяжелом состоянии, об этом со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана пишет РИА Новости.

Девушка 1999 года рождения, которую вытащили из-под обломков, в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь продолжают бороться врачи. Состояние еще двух пациентов, молодого человека 2004 года рождения и мужчины 1951 года рождения, тяжелое, они также под присмотром медиков. Мальчик 2010 года рождения получил травмы легкой тяжести, рассказали в ведомстве.

Газ взорвался в одном из домов на улице Татарстан в Набережных Челнах. В результате были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами, пострадали шесть квартир.

Как уточнили в региональном управлении МЧС России, газовоздушная смесь взорвалась в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».