В многоквартирном доме российского города произошел взрыв

Очевидцы сообщили о взрыве в многоквартирном доме Балтийска Калининградской области

В городе Балтийск Калининградской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

После взрыва в доме произошел пожар на площади 50 квадратных метров, сообщается об одном пострадавшем.

По информации из группы во ВКонтакте «Типичный Балтийск», предположительно, взорвался баллон с газом.

Накануне в Набережных Челнах взорвался газ в многоквартирном доме. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. В результате пострадали пять человек, позднее в больнице скончалась девушка.