Бросающие детей из окон жители взорвавшегося дома в Балтийске попали на видео

В сети появилось видео с бросающими детей из окон взорвавшегося дома в Балтийске жителями

Жители взорвавшегося дома в городе Балтийске Калининградской области стали выбрасывать детей из горящего здания. Соответствующее видео опубликовало издание Baza.

На кадрах видно, жильцов, которые высовываются из окон горящего дома. Они скидывают вниз детей, завернутых в одеяло. Внизу их ловят несколько приготовившихся людей.

О происшествии в многоквартирном доме Балтийска стало известно 26 октября. Предположительно, причиной трагедии стал взорвавшийся баллон с газом. После взрыва в доме вспыхнул пожар на площади в 50 квадратных метров.