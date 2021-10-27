Россиянам объяснили участившиеся взрывы газа в домах

Участившиеся взрывы газа в российских домах объясняются тем, что люди с наступлением холодов начинают использовать плиты в качестве источника отопления. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, профессор Ирина Ильина.

Во многих случаях газ у нас используют не просто для приготовления пищи. Часто газом у нас обогреваются. Включают духовку, открывают ее. Сейчас осень — такой период, когда только отопление только подключают. Может, не во всех домах его подключили. Очень часто это встречается. Но это очень опасная ситуация, потому что можно забыть его [газ] выключить. Ирина Ильина профессор

В летний период в квартирах чаще всего открыты окна, поэтому вероятность взрыва бытового газа не так велика. «Сейчас, когда стало чуть похолоднее, все форточки закрывают и газ тогда накапливается», — уточнила Ильина.

Вечером в понедельник, 25 октября, стало известно о взрыве в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан в Набережных Челнах. В результате ЧП пострадали пять человек. Позднее одна из них — 22-летняя девушка — скончалась в больнице.

СК рассматривает две версии случившегося: некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Еще два взрыва в жилых домах прогремели днем во вторник, 26 октября: в подмосковном городе Видном и Балтийске Калининградской области.