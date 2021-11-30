В частном доме в Подмосковье произошел взрыв газа

В городе Люберцы в Подмосковье произошел взрыв газа. В результате здание частично обрушилось, сообщается на сайте управления МЧС по Московской области.
В ведомстве уточнили, что взрыв произошел рано утром. Пострадали два человека, возгорания не последовало.
По данным источника ТАСС, пострадавшими в результате аварии оказались двое детей. По его словам, взрыв произошел в деревне Торбеево.
Ранее взрыв газа произошел в частном доме в Махачкале. Погиб один человек, еще четверо пострадали. На кадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва здание полностью разрушено, оно загорелось.