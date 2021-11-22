При взрыве газа в российском городе погиб человек

РИА Новости: один человек погиб, четверо пострадали при взрыве газа в доме в Махачкале

При взрыве бытового газа в частном доме в Махачкале погиб один человек, еще четверо — пострадали. Об этом со ссылкой на экстренные службы в понедельник, 22 ноября, пишет РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в здании, которое находится рядом с банкетным залом «Марракеш». На кадрах с места происшествия, которые были ранее опубликованы в сети, видно, что в результате взрыва дом был полностью разрушен.

10 ноября бытовой газ взорвался на пятом этаже девятиэтажного жилого здания в другом российском городе — Симферополе.

Ранее профессор ВШЭ Ирина Ильина в беседе с «Лентой.ру» назвала самые частые причины взрывов газа в домах россиян. По ее словам, это происходит из-за износа систем газоснабжения, нарушения техники безопасности при проведении ремонта, а также из-за того, что люди в холодный сезон используют газовые плиты в качестве источников отопления.