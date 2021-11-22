Полностью сгоревший российский частный дом из-за взрыва газа сняли на видео

В Махачкале сняли на видео, как из-за взрыва газа полностью сгорел частный дом

В сети появились кадры последствий взрыва газа в частном доме в Махачкале. Их публикует Daily Storm в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в результате взрыва газа дом полностью разрушен. Здание продолжает интенсивно гореть, из него валят клубы черного дыма, слышны взрывы. С места происшествия убегает много людей.

Взрыв газа в частном доме рядом с банкетным залом «Маракеш» произошел в Махачкале в понедельник, 22 ноября. По данным «Интерфакса», пострадали четыре человека.

Ранее профессор ВШЭ Ирина Ильина в разговоре с «Лентой.ру» назвала самые частые причины взрывов газа в домах россиян. По ее словам, это происходит из-за износа систем газоснабжения, нарушения техники безопасности при проведении ремонта или из-за использования газовых плит в качестве источников отопления.