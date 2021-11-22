В российском городе произошел взрыв газа

ТАСС: в частном доме Махачкалы произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В частном доме Махачкалы произошел взрыв газа, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Уточняется, что инцидент произошел в доме, который находится рядом с банкетным залом «Марракеш». «По предварительной информации, есть пострадавшие. Задействованы службы экстренного реагирования», — сообщил источник.

Ранее в другом российском городе — Симферополе — на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Лермонтова произошел взрыв газа. В результате происшествия поврежден фасад здания и выбиты окна. Информация о пострадавших не сообщалась.

В разговоре с «Лентой.ру» профессор ВШЭ Ирина Ильина назвала самые частые причины взрывов газа в домах россиян. По ее словам, причиной происшествий являются износ систем газоснабжения, нарушения техники безопасности при проведении ремонта, а также использование газовых плит в качестве источников отопления.