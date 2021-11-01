Следствие назвало причину взрыва квартиры в Набережных Челнах

Причиной взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах стали умышленные действия хозяина квартиры. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по Татарстану.

Подозреваемый в причастности к взрыву в жилом доме скончался в больнице 1 ноября. У мужчины было 85 процентов ожогов поверхности тела, а также многочисленные травмы.

«Следователи пришли к выводу о том, что причиной хлопка газовоздушной смеси стали умышленные действия подозреваемого», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября. В результате ЧП пострадали пять человек. Позднее в медучреждении скончалась девушка.

В СК сообщили, что хозяин квартиры на четвертом этаже пятиэтажного дома, где произошел взрыв, злоупотреблял алкоголем и состоял на учете у нарколога. В ведомстве подчеркнули, что в 2010 году он отказался от газоснабжения. Поэтому на газопроводе была установлена заглушка.