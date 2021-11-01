Хозяин взорвавшейся в Набережных Челнах квартиры умер в больнице

В больнице умер мужчина, которого подозревали в причастности к взрыву в Набережных Челнах

В больнице Казани умер 70-летний Владимир Рочев, которого подозревали в причастности к взрыву газа в жилом доме в Набережных Челнах. Об этом в понедельник, 1 октября, пишет РИА Новости.

В медучреждении уточнили, что он скончался минувшей ночью. У мужчины было 85 процентов ожогов поверхности тела и многочисленные травмы. Хозяин взорвавшейся квартиры лежал на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в отделении интенсивной терапии. Врачи всю неделю пытались его спасти, но не смогли.

Взрыв в жилом доме на улице Татарстан в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. В результате пострадали пять человек, позднее в больнице скончалась девушка.

В СК сообщили, что владелец квартиры, где произошло ЧП, проживал один и состоял на учете у врача-нарколога из-за частого злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от услуг газоснабжения, поэтому на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка.