Россиянка назвала вероятную причину массового отравления в египетском отеле

Причиной массового отравления в египетском отеле Хургады могла стать водопроводная вода, которой туристы умывались. Об этом заявила жительница Татарстана, которая стала одной из пострадавших, ее слова приводит «Бизнес Online».

По ее словам, она почувствовала себя плохо через три дня после прибытия в отель. У нее появились, тошнота, диарея, а также поднялась температура, после чего женщина обратилась к врачам. Затем плохо стало ее ребенку.

«Больница переполнена только жителями нашего отеля. В основном все дети. Заносят на руках. У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея», — рассказала россиянка.

Женщина предположила, что отравление произошло из-за водопроводной воды, которой туристы ее отеля умывались и полоскали рот. Она отметила, что в больницу привозят только жителей ее отеля. Пострадавших доставляют в медучреждение партиями по 10-15 человек.

О массовом отравлении россиян в отеле Египта сообщили в ночь на 31 октября. Людей госпитализировали, проводится медицинское обследование и лечение. Также принимаются правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента.

Количество пострадавших достигло 40 человек, в медучреждении на данный момент находятся 36. Медики отмечают, что жизни пациентов ничего не угрожает.