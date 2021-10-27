В России назвали число взрывов газа этой осенью

МЧС: почти 20 взрывов газа произошло в России с начала осени

С начала осени в России произошло почти 20 взрывов газовоздушной смеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве рассказали, что пожары, которые возникают от газовых приборов, как правило сопровождаются взрывом, поэтому считаются наиболее опасными. Отмечается, что только с сентября произошло почти два десятка инцидентов, связанных с использованием газового оборудования.

Согласно статистике, в холодное время года число пожаров вырастает почти на треть. В большинстве случаев возгорание происходит из-за неправильной эксплуатации или неисправности электрообогревателей, газового и печного оборудования. Количество погибших в таких пожарах также увеличивается на 20 процентов, в 60 процентах случаев люди умирают от отравления продуктами горения.

Ранее директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ, профессор Ирина Ильина объяснила россиянам участившиеся взрывы газа в домах. По ее словам, люди с наступлением холодов начинают использовать плиты в качестве источника отопления, что приводит к опасным ситуациям.

Вечером в понедельник, 25 октября, стало известно о взрыве в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Татарстан в Набережных Челнах. В результате ЧП пострадали пять человек. Позднее одна из них — 22-летняя девушка — скончалась в больнице.

СК рассматривает две версии случившегося: некачественное оказание услуг по газоснабжению и неосторожные действия, связанные с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Еще два взрыва в жилых домах прогремели днем во вторник, 26 октября: в подмосковном городе Видном и Балтийске Калининградской области.

