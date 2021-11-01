В российском жилом доме произошел взрыв

В деревне Фалилеево Ленинградской области произошел взрыв в квартире

В Ленинградской области в деревне Фалилеево произошел взрыв в квартире. Видео с места происшествия публикует RT в своем Telegram-канале.

Как сообщил источник 47news в правоохранительных органах, в результате взрыва погиб один человек. Инцидент произошел рано утром, пожарные ликвидировали возгорание. Из дома эвакуировали 30 жильцов.

По предварительным данным, взрыв в российском жилом доме не связан с утечкой бытового газа.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Улан-Удэ. В результате были повреждены межкомнатные перегородки, никто не пострадал.