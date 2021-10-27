Названа причина взрыва газа в подмосковном Красногорске

Причиной взрыва в пятиэтажном жилом доме подмосковного Красногорска стала несанкционированная врезка газового оборудования. Такую причину назвали в администрации города, сообщает РИА Новости.

Хозяин квартиры на пятом этаже обратился к частному мастеру для переустановки газовой плиты, врезка оборудования проводилась без перекрытия газовой трубы, сообщил начальник ГО и ЧС администрации Красногорска Сергей Петров.

В квартире выбиты окна и повреждена перегородка между кухней и комнатой, других видимых повреждений нет. Из подъезда временно эвакуированы 12 человек.

Пострадавших в результате ЧП нет, хозяин квартиры получил небольшие повреждения руки. Рабочий, занимавшийся переустановкой плиты, после взрыва скрылся, заявил хозяин жилья.

Взрыв в Красногорске стал пятым за неделю в России. До этого взрыв газа произошел в Улан-Удэ, Набережных Челнах, Балтийске и в подмосковном Видном.