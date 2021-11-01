В Москве на строительной площадке произошел взрыв

На строительной площадке на Автозаводской улице в Москве произошел взрыв

На строительной площадке в Москве произошел взрыв. Пожар, вспыхнувший после него, попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Говорит Москва».

Уточняется, что ЧП произошло в жилищном комплексе «Квартал на набережной». Очевидцы отмечают, что были слышны два взрыва.

По данным радиостанции, есть несколько пострадавших. На место ЧП выдвинулись спасатели.

Ранее сообщалось о взрыве в квартире в деревне Фалилеево Ленинградской области. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек. Отмечается, что взрыв не связан с бытовым газом.