В российском жилом доме произошел взрыв газа

В Симферополе в девятиэтажном жилом доме на улице Лермонтова произошел взрыв газа, сообщил источник «Интерфакса»
Собеседник агентства добавил, что взрыв произошел на пятом этаже российского жилого дома. В результате происшествия поврежден фасад здания и выбиты окна.
Информации о пострадавших пока нет, сообщил он.
Ранее взрыв газа произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в Набережных Челнах. В результате ЧП пострадали пять человек, позднее 22-летняя девушка скончалась в больнице.