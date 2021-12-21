Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене техосмотра
Депутаты Госдумы России во втором чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра (ТО). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Уточняется, что в соответствии с документом от ТО освобождаются водители легковых автомобилей или мотоциклов, которые используют транспортное средство в личных целях. Для коммерческого транспорта он остается обязательным. Кроме того, он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.
«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он также сообщал, что законопроект ко второму чтению был доработан в интересах автовладельцев.
В начале ноября сообщалось, что депутаты Госдумы приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта в первом чтении. Планируется, что новые правила вступят в силу в 2022 году.