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Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене техосмотра

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Депутаты Госдумы России во втором чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра (ТО). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Уточняется, что в соответствии с документом от ТО освобождаются водители легковых автомобилей или мотоциклов, которые используют транспортное средство в личных целях. Для коммерческого транспорта он остается обязательным. Кроме того, он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он также сообщал, что законопроект ко второму чтению был доработан в интересах автовладельцев.

В начале ноября сообщалось, что депутаты Госдумы приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта в первом чтении. Планируется, что новые правила вступят в силу в 2022 году.

Евгения Куликова
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