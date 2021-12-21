Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа причина осквернения российскими подростками символов воинской славы

Нилов: освещение историй осквернения символов воинской славы в СМИ провоцирует подростков
Ярослав Нилов

Ярослав Нилов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Освещение историй осквернения символов воинской славы в СМИ провоцирует российских подростков на новые нарушения. Такую причину назвал в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он уверен, что данные новостных агентств российская молодежь чаще воспринимает не с негативным посылом, а как руководство к действию.

«Сегодня среди молодежи существует такое желание, как набрать как можно больше лайков, чтобы прославиться на абсолютно глупых поступках», — уверен парламентарий.

В ноябре 19-летний блогер справил нужду на стенд со снимком ветерана в парке «Измайлово» в Москве.

Позже молодого человека задержали в Санкт-Петербурге. После выходки в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил США о невозможности России отступать в ситуации с Украиной
Российским регионам выделят 10 миллиардов рублей на замену медоборудования
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отмене техосмотра
Названа причина осквернения российскими подростками символов воинской славы
Риелтор усомнился в скачке цен на аренду жилья из-за обеления сферы
Черышев рассказал о важном совете от Роналду
Прокуратура попросила посадить на пять лет помочившегося на ветерана блогера
В Москве на сутки продлили оранжевый уровень опасности
В российском регионе задумали отстранять от учебы непривитых студентов
Осужденного за нарушение санкций россиянина депортировали из США в Россию
Лукашенко заявил о готовности «перевоспитать америкосов»
Назван самый популярный сервис года среди россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter