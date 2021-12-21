Названа причина осквернения российскими подростками символов воинской славы

Освещение историй осквернения символов воинской славы в СМИ провоцирует российских подростков на новые нарушения. Такую причину назвал в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он уверен, что данные новостных агентств российская молодежь чаще воспринимает не с негативным посылом, а как руководство к действию.

«Сегодня среди молодежи существует такое желание, как набрать как можно больше лайков, чтобы прославиться на абсолютно глупых поступках», — уверен парламентарий.

В ноябре 19-летний блогер справил нужду на стенд со снимком ветерана в парке «Измайлово» в Москве.

Позже молодого человека задержали в Санкт-Петербурге. После выходки в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

