Блогер в Москве справил нужду на стенд со снимком ветерана войны

Блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны в Измайлово, передает РЕН ТВ.

Видеозапись пользователь под ником ogm4tt_aka_bamperone опубликовал в Stories на своей странице в Instagram. Спустя некоторое время он удалил ролик. Аккаунт мужчины заполнен снимками, где он запечатлен за решеткой. Начато ли по данному факту расследование, пока неизвестно.

В апреле житель Новосибирска украл деньги из чаши Вечного огня. На кадрах видно, как мужчина в камуфляжной куртке собирает монеты с монумента. Очевидица спрашивает его, есть ли у него работа, и объясняет ребенку за кадром, что так поступают плохие люди. Россиянин не реагирует на замечания и высказывания.

В марте в Тольятти группа подростков затушила Вечный огонь в парке Победы. Судя по кадрам с места событий, школьники хотели сжечь какую-то бумагу, но лист упал на мемориал и огонь погас.