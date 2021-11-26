Справивший нужду на стенд со снимком ветерана московский блогер пустился в бега

19-летнего блогера, справившего нужду на стенд со снимком ветерана, задержали в Петербурге

19-летний блогер Матвей Ю., который справил нужду на стенд со снимком ветерана в Москве, задержан в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, узнав о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» после своей выходки, молодой человек под ником ogm4tt_aka_bamperone удалил свой аккаунт в Instagram и пустился в бега. Он отправился в северную столицу из Москвы, меняя электрички.

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Действия по его поиску координировал заместитель руководителя ГСУ СК по Москве Борис Лавренев. В результате блогера поймали совместными усилиями следователей и оперативников центра «Э» МВД России. В ближайшее время его отправят в Москву, где будет решаться вопрос о его аресте и проведении психиатрической экспертизы.