Россиянин украл деньги из чаши Вечного огня и попал на видео

Житель Новосибирска украл деньги из чаши Вечного огня. Действия россиянина попали на видео, ролик появился 4 апреля в сообществе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжной куртке собирает монеты с монумента. Очевидица спрашивает его, есть ли у него работа, и объясняет ребенку за кадром, что так поступают плохие люди. Россиянин не реагирует на замечания и высказывания.

Как написал автор ролика в публикации, запись была сделана 4 апреля около 21 часа. По его словам, мужчина собрал деньги на «собственные нужды».

Ранее сообщалось, что в Тольятти группа подростков затушила Вечный огонь в парке Победы. Судя по кадрам с места событий, школьники хотели сжечь какую-то бумагу, но лист упал на мемориал и огонь погас.