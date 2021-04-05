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Россиянин украл деньги из чаши Вечного огня и попал на видео

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Житель Новосибирска украл деньги из чаши Вечного огня. Действия россиянина попали на видео, ролик появился 4 апреля в сообществе «Новосибирская служба эвакуации АСТ-54» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина в камуфляжной куртке собирает монеты с монумента. Очевидица спрашивает его, есть ли у него работа, и объясняет ребенку за кадром, что так поступают плохие люди. Россиянин не реагирует на замечания и высказывания.

Как написал автор ролика в публикации, запись была сделана 4 апреля около 21 часа. По его словам, мужчина собрал деньги на «собственные нужды».

Ранее сообщалось, что в Тольятти группа подростков затушила Вечный огонь в парке Победы. Судя по кадрам с места событий, школьники хотели сжечь какую-то бумагу, но лист упал на мемориал и огонь погас.

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