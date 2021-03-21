Российские подростки потушили Вечный огонь и попали на видео

Группа подростков затушила Вечный огонь в парке Победы в Тольятти. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости.

По информации местных властей, инцидент произошел вечером 20 марта. Горение Вечного огня городские службы восстановили утром 21 марта.

Отмечается, что погас он из-за действий трех подростков в возрасте 13-15 лет. Действия подростков классифицируют как хулиганские. Данные о произошедшем в Самарской области передали в полицию, виновников в настоящее время ищут.

Судя по кадрам с места, подростки хотели сжечь какую-то бумагу над мемориалом. Однако затем лист упал, и огонь погас.

В январе Вечный огонь погас на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Тогда вандалы забросали мемориал снегом.