Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В АТОР назвали «совсем грустным» нежелание иностранцев ехать в Россию

АТОР: в 2021 году в России побывали около 175 тысяч иностранных туристов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В 2021 году Россию посетили около 175 тысяч иностранных туристов. Такое число назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Радиоточкой НСН».

По словам эксперта, за аналогичный период 2019 года в России побывало около четырех миллионов путешественников из других стран.

«Во въездном туризме все совсем грустно. Этот сегмент остается в самой жесткой рецессии. Если во внутреннем туризме мы можем говорить о каких-то прогрессах, то во въездном туризме даже не видно горизонта и перспектив, когда начнется это восстановление», — рассказала Ломидзе.

Ранее в декабре стало известно о массовом нежелании иностранных путешественников ехать отдыхать в Россию из-за пандемии COVID-19. Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, падение иностранного турпотока составит 90 процентов по сравнению с 2019 годом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В Минздраве призвали пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса
Суд оставил под стражей фигурантов дела о пытках заключенных в ОТБ-1
США упрекнули в неготовности заботиться о существовании Украины
Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета в России
Попова раскрыла состояние зараженных омикроном россиян
В АТОР назвали «совсем грустным» нежелание иностранцев ехать в Россию
Мать потанцевала рядом с больным младенцем и рассердила зрителей
Представлен ноутбук с дырявым дисплеем
Главный тренер сборной России оценил желание НХЛ отказаться от Олимпиады-2022
Роспотребнадзор назвал главное отличие омикрон-штамма от предыдущих
Невеста отняла у подруги приглашение на свою свадьбу из-за ее красоты
Отважная индейка прогнала питона от гнезда и попала на видео
Европу предупредили о возможных последствиях войны России и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter