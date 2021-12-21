В АТОР назвали «совсем грустным» нежелание иностранцев ехать в Россию

В 2021 году Россию посетили около 175 тысяч иностранных туристов. Такое число назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Радиоточкой НСН».

По словам эксперта, за аналогичный период 2019 года в России побывало около четырех миллионов путешественников из других стран.

«Во въездном туризме все совсем грустно. Этот сегмент остается в самой жесткой рецессии. Если во внутреннем туризме мы можем говорить о каких-то прогрессах, то во въездном туризме даже не видно горизонта и перспектив, когда начнется это восстановление», — рассказала Ломидзе.

Ранее в декабре стало известно о массовом нежелании иностранных путешественников ехать отдыхать в Россию из-за пандемии COVID-19. Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, падение иностранного турпотока составит 90 процентов по сравнению с 2019 годом.