Стало известно о массовом нежелании иностранцев ехать в Россию

Ростуризм: иностранный турпоток в Россию сократится на 90 процентов в 2021 году

Стало известно о массовом нежелании иностранных путешественников ехать отдыхать в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции. О сокращении иностранного турпотока в страну сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90 процентов по сравнению с 2019 годом. Напомню, что до пандемии иностранные туристы тратили в России около 11,5 миллиарда долларов (839,5 миллиарда рублей)», — заявила эксперт.

По ее словам, основная причина медленного восстановления туризма заключается в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открыло для путешественников в связи с распространением COVID-19. Кроме того, до сих пор не решен вопрос со взаимным признанием сертификатов.

С 28 ноября Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию, из-за нового штамма коронавируса. Отмечается, что въезд также будет ограничен для жителей Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара и иностранцев, которые находились на территории этих стран в течение последних 10 дней.